Майкоп, , 15:43 — REGNUM Следователи в Адыгее установили предполагаемого виновника гибели пожилой женщины в результате обрушения общественной остановки. Обвинение предъявлено бизнесмену, установившему этот остановочный павильон, сообщили ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Напомним, днем 17 июня из-за сильного ветра в Майкопе обрушился один из остановочных павильонов. На месте происшествия от полученных травм умерла 78-летняя пенсионерка. Также пострадали 21-летняя девушка и малолетняя девочка: первую госпитализировали, вторую после осмотра врачей отпустили на амбулаторное лечение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности.

По данным следствия, в июне 2016 года 42-летний индивидуальный предприниматель в рамках договора подряда выполнил работы по установке остановочного павильона на улице Чкалова в Майкопе. При этом он нарушил технические условия, установив этот павильон на предварительно не забетонированную площадку. Расследование дела продолжается.

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