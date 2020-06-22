Красногорск, , 14:59 — REGNUM Обсерваторы Подмосковья со 2 апреля 2020 года приняли на карантин более 6,3 тыс. граждан России, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает РИАМО.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, сейчас в обсерваторах региона, под которые оборудованы областные пансионаты и санатории, остаются 1,4 тыс. человек. Это жители других регионов России, доставить который домой сразу было невозможно. Около 4,9 тыс. человек уже прошли двухнедельный карантин и отправились домой.

По истечении двух недель людей выписывают и доставляют в аэропорты или на вокзалы, откуда они отправляются домой. Транспортировку людей до мест отправления осуществляет министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и Московское областное БТИ. Некоторые регионы отправляют собственный транспорт, чтобы забрать своих жителей из Подмосковья.