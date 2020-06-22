Севастополь, , 15:02 — REGNUM Севастопольцы присоединились к международной акции «Свеча памяти». Об этом 22 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе города-героя.

«В 3:13 перед мемориалом героической обороны Севастополя 1941−1942 гг. горожане выложили из свечей слово «Помним!» и почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне», — уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, «волонтёры Победы» выложили из свечей известный символ воинского подвига защитников Севастополя — образ матроса по мотивам картины Александра Дейнеки «Оборона Севастополя». А с Графской пристани запустили в море бумажные «Кораблики мечты».

«В полдень нарком иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов выступил с речью о начале войны, где впервые назвал ее отечественной. И в этом выступлении он произнесёт фразу, ставшую главным лозунгом войны: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Мы победили, но цена у этой Победы такова, что даже сейчас, 75 лет спустя — боль не отпускает», — заявил и.о. губернатора города Михаил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня 1941 года назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Война унесла жизни более 27 миллионов советских граждан.

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