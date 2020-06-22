Севастополь, 22 июня 2020, 15:02 — REGNUM Севастопольцы присоединились к международной акции «Свеча памяти». Об этом 22 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе города-героя.
Помимо этого, «волонтёры Победы» выложили из свечей известный символ воинского подвига защитников Севастополя — образ матроса по мотивам картины Александра Дейнеки «Оборона Севастополя». А с Графской пристани запустили в море бумажные «Кораблики мечты».
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня 1941 года назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Война унесла жизни более 27 миллионов советских граждан.
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