Кэри, США, , 14:57 — REGNUM Из игры Fortnite исчезли все полицейские машины. Причиной тому стали расовые беспорядки в США, сообщает издание Eurogamer 22 июня.

После смерти Джорджа Флойда все полицейские машины в Fortnite были заменены на обычные автомобили. Разработчики проекта пока не прокомментировали это нововведение.

Напомним, Fortnite — это игра в жанре «королевская битва», разработанная американской компанией Epic Games. В июне 2020 года в проекте стартовал третий сезон.

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