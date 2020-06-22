Уфа, , 14:51 — REGNUM Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили в Башкирии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 22 июня глава республики Радий Хабиров вместе с членами республиканского правительства возложили цветы к Мемориалу памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны на Сергиевском кладбище в столице Башкирии.

Кроме этого, глава региона возложил цветы к подножию памятника бойцам Красной Армии, которые умерли в госпиталях и к памятнику героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Отмечается, что все мемориалы воинских захоронений были капитально отремонтированы.

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