Москва, , 14:48 — REGNUM Вручение красных дипломов Московского государственного университета им. Ломоносова пройдет онлайн из-за пандемии нового коронавируса. Об этом 22 июня сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий в ходе заседания президиума Российского Союза ректоров.

Традиционное вручение красных дипломов МГУ в 2020 году пройдет в дистанционном формате. «Я хочу первый диплом дистанционно вручить, затем диктор будет приглашать всех остальных отличников, как это было и очно в прошлые годы. Будет фотография этого выпускника, будет произнесена его фамилия», — сказал ректор. Он также отметил, что, вероятно, в роли диктора выступит Валдис Пельш. Таким образом вручат примерно три тысячи дипломов с отличием.

Остальные выпускники получат дипломы на своих факультетах, тоже в дистанционном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае подавляющее большинство студентов отпраздновали свои выпускные в цифровом формате.

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