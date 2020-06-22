Уфа, , 14:55 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в открытии памятника «Землякам, ушедшим на фронт» в Башкирии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, торжественное открытие монумента, состоящего из девяти фигур и изображающего проводы на фронт в 1941 году, состоялось 22 июня текущего года на площади около железнодорожного вокзала Уфы.

Скульптура была создана под руководством скульптора Вадима Кириллова. Авторский коллектив трудился над ней свыше двух лет.

По словам главы региона, площадь рядом с железнодорожным вокзалом выбрана не случайно для установки памятника, ведь отсюда уходили на фронт жители Башкирии. В те годы на перроне были слышны марийские, чувашские, татарские, башкирские и русские песни.

По словам председателя регионального Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, депутат Госсобрания Башкирии Валерия Шарипова, этот монумент Башкирия ждала много лет.

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