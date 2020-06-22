Пекин, , 14:48 — REGNUM В судах Китая рассматривает около 400 исков от кредиторов Lifan с требованием взыскать с автопроизводителя Lifan порядка 3 млрд юаней (около 28,5 млрд руб.). Об этом сообщает RG.

Стоит отметить, что в КНР объём продаж машин Lifan за пять лет (с 2015 по 2019 годы) снизился в 10 раз.

На данный момент в России зарегистрировано не менее 50 тыс. автомобилей Lifan. Что будет с гарантийными обязательствами компании на реализованные автомобили после возможного банкротства — неизвестно.

Напомним, компания Lifan была основана в 1992 году. Тогда она представляла собой частную мастерскую по ремонту мототехники со штатом в девять человек. Через 13 лет Lifan стал производить свои собственные мотоциклы и машины.

Напомним также, осенью 2019 года в СМИ распространились слухи о банкротстве Lifan. Они были основаны на том, что руководство автокомпании продало один из своих заводов в китайском городе Чунцине и остановило производство на втором предприятии. Однако тогда в российском офисе Lifan опровергли слухи о закрытии компании.

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