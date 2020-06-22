Тюмень, , 14:42 — REGNUM В Тюмени станция переливания крови стала очагом коронавирусной инфекции. Заражены коронавирусом девять сотрудников лаборатории, заявил 22 июня начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

При этом он акцентировал внимание на том, что сотрудники лаборатории не имеют прямого контакта с донорами, «поэтому контактных среди пациентов не выявлено».

Эпидемиологическое расследование показало, что заразилась во время инкубационного периода одна из сотрудниц лаборатории. Круг её контактов установлен.