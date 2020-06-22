Брянск, , 14:55 — REGNUM Два пациента с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Брянской области за прошедшие сутки. В региональном оперативном штабе 22 июня уточнили, почему летальные исходы включены в федеральную статистику, но не были внесены в региональные данные.

На портале Стопкоронавирус. рф указано, что за сутки зарегистрированы два летальных исхода, а всего умерли 34 человека. В региональном оперштабе пояснили, что скончались два гражданина, имеющие прописку в Брянской области, но умершие в другом регионе. Поэтому в региональной статистике их не упомянули.

«Согласно действующему законодательству случаи смерти жителей Брянской области, официально зарегистрированные в других субъектах Российской Федерации, по официальной статистике числятся за территорией по месту прописки пациента (Брянская область). Данные о таких случаях вносятся не регионом, а федеральной службой ЗАГС», — говорится в сообщении.

В Брянской области на 22 июня выявлены 12 иногородних носителей коронавируса.