Лондон, , 14:44 — REGNUM Вьетнам, Греция и Гонконг возглавили список направлений, наиболее безопасных для путешествий в 2020 году. Об этом сообщает британское сетевое издание The Independent.

Авторы списка отметили, что за время пандемии коронавируса во Вьетнаме выявили всего 342 случая заражения, смертельных случаев в стране не было. Местные власти быстро отреагировали на распространение болезни и ввели жёсткие санитарные меры.

Греция, власти которой тоже оперативно остановили распространение вируса, заняла в списке второе место. Третий в списке — Гонконг, далее идут Исландия, Новая Зеландия и островное государство Тринидад и Тобаго.

Ранее Всемирный совет по туризму и путешествиям опубликовал список безопасных для путешествия стран. Его возглавили Португалия, Турция и Саудовская Аравия.