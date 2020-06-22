Архангельск, 22 июня 2020, 14:30 — REGNUM В Архангельске зажгли более 500 свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.
На рассвете поминальные лампады участники акции выстроили в слово «Помним». А волонтеры Победы, представители военно-патриотического клуба «Орден», поискового движения России зажгли у Вечного огня «Огненную картину войны».
Напомним, в годы Великой Отечественной Архангельская область потеряла 113 тысяч человек.
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