Архангельск, , 14:30 — REGNUM В Архангельске зажгли более 500 свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Поминальные свечи в память о погибших в войне Dvinanews.ru

На рассвете поминальные лампады участники акции выстроили в слово «Помним». А волонтеры Победы, представители военно-патриотического клуба «Орден», поискового движения России зажгли у Вечного огня «Огненную картину войны».

«Несмотря на то, что в Архангельске белые ночи, а значит, картина войны не будет такой же яркой, как на юге России, акция проходит и в Поморье — как дань памяти и уважения участникам Великой Отечественной войны», — сказал начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства Архангельской области Григорий Ковалев.

Напомним, в годы Великой Отечественной Архангельская область потеряла 113 тысяч человек.

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