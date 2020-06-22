Владикавказ, , 15:42 — REGNUM Три ветерана Великой Отечественной войны примут участие в военном Параде в честь 75-й годовщины Победы, который пройдет 24 июня во Владикавказе. Такое решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Северной Осетии, сообщили ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе главы и правительства республики.

«Принять участие в военном параде на площади Свободы во Владикавказе смогут три ветерана Великой Отечественной войны. У каждого из них будет отдельное транспортное средство и сопровождающий», — сказано в сообщении.

Отмечается, что силами спецслужб на площади Свободы будет проведена дезинфекция до и после военного парада. Также на пунктах пропуска волонтеры будут проводить обязательную термометрию, раздавать маски и перчатки всем задействованным в торжественном мероприятии.

Напомним, ранее власти Северной Осетии приняли решение из-за ситуации с коронавирусом провести парад Победы без зрителей. Наблюдать за торжеством жители республики смогут в прямом эфире национального телеканала «Осетия-Ирыстон».

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