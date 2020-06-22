Рим, , 14:29 — REGNUM Студия дизайна Fiat Chrysler Automobiles решила помочь обездоленным детям Италии, пострадавшим от эпидемии нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Итало-американский концерн устроил распродажу эскизов авто, выполненных дизайнерами компании. Все полученные деньги пойдут на помощь обездоленным детям Италии.

На продажу выставлены 136 копий эскизов самых популярных моделей от каждого бренда концерна FCA (Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth и Fiat Professional). Стоит отметить, что среди эскизов есть рисунки электрокара Fiat 500, спорткара Alfa Romeo Giulia GTA, Abarth 595, Lancia Delta Integrale и военного вседорожника Jeep Willys.

Стоимость одного эскиза равна 20 евро (около 1 558 рублей). На полученные деньги будут куплены учебные материалы для детей. Кроме того, средства пойдут на финансирование обучения тысяч итальянских детей.

Ранее компания Fiat представила электрическую модель 500 с мотором мощностью 116 «лошадей», который питается от аккумулятора ёмкостью 42 кВт-ч. Запас хода новинки составляет 320 км (по циклу WLTP).

Читайте также: Fiat тестирует автоматический переключатель моторов гибрида