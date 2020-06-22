Самара, , 14:25 — REGNUM Мужчину подозревают в незаконном выращивании конопли в Самарской области. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, стражи порядка получили сведения о том, что в Волжском районе около от села Николаевка мужчина культивирует коноплю.

В результате оперативных мероприятий они обнаружили 50 кустов этого растения и задержали 36-летнего подозреваемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Конопля была изъята. Эксперты установили, что растение содержит наркотическое вещество.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ. Расследование дела продолжается.

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