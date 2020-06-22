Москва, , 14:14 — REGNUM Память о тех, кто пожертвовал собой ради мира, должна передаваться из поколения в поколение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Светлая память нашим дедам и прадедам, близким — всем, кто пожертвовал собой ради спасения мира, ради жизни своих детей, внуков, правнуков. Мы всегда должны это помнить и со своей стороны сделать все, чтобы память передавалась из поколения в поколение», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 22 июня в России — День памяти и скорби, 79 лет назад началась Великая Отечественная война. Победа досталась ценою 27 млн человеческих жизней.