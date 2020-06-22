Москва, , 14:25 — REGNUM Во вторник, 23 июня, в Москве может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы. Об этом 22 июня сообщили в центре погоды «Фобос».

»В Москве самая высокая вероятность грозовых ливней — во вторник. В этот день в городе может выпасть порядка 15−20 мм осадков», — сказали в центре, добавив, что 23 июня может стать самым холодным днем текущей недели. Температура воздуха не поднимется выше 20 градусов.

В «Фобосе» отметили, что дожди похожие на тот, что прошел в Москве 20 июня, могут случаться в начале лета раз в три-четыре года, а в июне 2020 года их было уже четыре. «И месяц уже стал самым ненастным за всю эпоху глобального потепления», — заключили синоптики.

23 июня в Москве будет действовать предупреждение, уровень погодной опасности — «желтый». Ожидается сильный дождь, а также грозы.

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