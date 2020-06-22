Мурманск, , 14:09 — REGNUM С сегодняшнего дня в Мурманской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для экипажей пребывающих судов. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

«Для экипажей, прибывших в регион после рейса из других государств, правила остаются прежними: двухнедельная самоизоляция и тестирование (на COVID-19 — ред.)», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Мурманской области новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 85 человек. Общее число зараженных выросло до 4516 человек, из них 3120 уже выздоровели. Девять человек с диагнозом «COVID-19» скончались.