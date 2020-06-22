Саранск, , 14:05 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

Так, с 22 июня в республике отменяется двухнедельный карантин для граждан, въезжающих из других регионов. Однако прибывающие из-за границы жители республики и проживающие вместе с ними должны соблюдать ограничительные меры. На границах республики снимаются контрольно-пропускные посты.

Возобновляют работу солярии, парикмахерские, музеи, а также непродовольственные магазины площадью не более 400 кв метров с отдельным входом.

Остальные ограничения, действующие в рамках указа, сохраняются: масочный режим в общественных местах, соблюдение безопасной дистанции, а также режим ответственного поведения для граждан старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 22 июня выявили 54 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике числятся носителями коронавируса 3040 жителей.

Читайте также: Число носителей коронавируса в Мордовии превысило 3 тыс. человек