Стокгольм, , 16:54 — REGNUM По данным шведской полиции, пандемия коронавируса привела к увеличению незаконного оборота наркотиков в Швеции. Увеличение оборота запрещенных препаратов происходило за счет использования зашифрованной части интернета, более известной как DarkNet. Об этом 22 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Сокращение числа зарегистрированных шведскими полицейскими преступлений, наблюдаемое этой весной, не затронуло тех преступлений, которые связаны с распространением запрещенных наркотических веществ. Напротив, в Швеции наблюдалось значительное увеличение среди данной группы преступлений.

Так, в период с января по май 2020 года полиция получила 54 701 уведомление о возможных преступлениях, где были задействованы наркотики. За аналогичный период прошлого года шведские правоохранители получили 46 870 таких заявлений, то есть на 14,3% меньше. Полицейские напрямую связывают пандемию коронавируса с ростом оборота наркотиков с помощью DarkNet, где подобную преступную деятельность отследить практически невозможно.