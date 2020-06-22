Курган, , 14:02 — REGNUM В Кургане в День памяти и скорби в память о всех, чьи жизни унесла Великая Отечественная война зажгли свечи памяти и возложили цветы к мемориалам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Зауралья.

Глава Зауралья Вадим Шумков Пресс-служба горадминистрации Кургана

Директор департамента финансов и имущества Кургана Игорь Зворыгин.



Пресс-служба горадминистрации Кургана

«Мы часто говорим о Победе, не задумываясь о том, что это такое. Для Курганской области цена победы — это более 122 тысяч человек. Беда пришла в каждый дом; в каждой семье были свои герои и похоронки. В этот день нужно вспомнить каждого», — заявил губернатор Зауралья Вадим Шумков.

От имени главы города Кургана и администрации к Обелиску победы, памятникам и мемориалам, расположенным на Аллее Славы, цветы возложил директор департамента финансов и имущества Кургана Игорь Зворыгин.