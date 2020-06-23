Копенгаген, , 08:30 — REGNUM 25 000 работников на юге Дании получили уведомления от своих работодателей об увольнении, если они проведут свои отпуска этим летом на территории Швеции. Об этом 22 июня сообщила шведская газета Kvällsposten.

В своем письме 25 000 сотрудников муниципальные власти проинформировали, что если работники отправятся на летние каникулы в Швецию или в другие страны ЕС, поездки в которые датское министерство иностранных дел не рекомендовало, то «такое поведение можно рассматривать как серьезное злоупотребление своими должностными обязанностями, которое в конечном итоге может привести к трудовым последствиям».

Джон Кристенсен, представитель профсоюза медсестер в регионе Южная Дания, где были разосланы уведомления о возможных увольнениях, считает оправданным призыв властей не ехать в страны, где эпидемиологическая ситуация в связи с пандемией коронавируса небезопасна. Однако он категорически не согласен с ультимативной формой действия властей.

«Но угрожать увольнением — это уже кое-то насилие», — заявил Кристенсен.