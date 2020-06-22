Майкоп, , 15:41 — REGNUM Таможенники пресекли в Адыгее крупное подпольное производство контрафактных сигарет. С момента запуска цеха в нем могла быть изготовлена табачная продукция стоимостью более 2 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Цех полного цикла, в котором в две смены работали десять человек, злоумышленники законспирировали под складские боксы. Отмечается, что территория находилась под круглосуточной охраной и была огорожена забором с колючей проволокой. Пропуск осуществлялся через контрольно-пропускной пункт.

«По оперативной информации, с момента начала работы цеха в ноябре 2019 года объем произведенной в нем продукции может превышать 24 млн пачек сигарет оценочной стоимостью более 2 млрд рублей», — сказано в сообщении.

При обыске были таможенники обнаружили 155 тыс. готовых пачек сигарет различных марок, около 1,4 тыс. коробок с не расфасованными в пачки сигаретами (около 4 млн сигарет); 3,6 тонны табачного сырья, упаковки с поддельными акцизными марками (всего около 40 тыс. марок) и другие материалы для производства сигарет. Общая стоимость изъятой продукции превысила 50 млн рублей.

Также был обнаружен грузовой автомобиль, частично загруженный товаром — около 60 тыс. пачек сигарет. Установлено, что продукция направлялись в Краснодар для передачи в транспортную компанию и дальнейшей отправки в разные регионы страны.

По информации таможенной службы, нелегальное производство и сбыт контрафактных сигарет организовала межрегиональная группа, действующая на юге России. В настоящее время устанавливаются организаторы и схемы перемещения оборудования и табачного сырья.