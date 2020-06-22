Санкт-Петербург, , 14:07 — REGNUM Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге объявило о возобновлении приема заявлений на получение разрешения на пребывание в этой стране от трех категорий заявителей. Об этом 22 июня сообщили в генконсульстве Финляндии.

С сегодняшнего дня генеральное консульство Финляндии в Петербурге начало прием обращений рабочих, ходатайствующих о получении разрешения на пребывание или иного вида занятости в Финляндии. При этом обращение от сезонных рабочих пока не принимаются.

Принимают обращения студентов, чей осенний учебный семестр начнется очно. Также с заявлением могут обратиться лица, которые хотят получить разрешение на пребывание для воссоединения с семьей.

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«В первую очередь будут приняты заявители, которые были записаны на прием для подачи заявления, но чья запись была отменена из-за пандемии Covid-19», — уточнили в генконсульстве.

Отметим, что забронировать время для подачи заявления на получение разрешения нужно будет заблаговременно, через систему электронной записи.

Добавим, что власти Финляндии продлили ограничения на пересечение внешней границы страны до 14 июля 2020 года.