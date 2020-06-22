Курчатов, Курская область, , 13:53 — REGNUM В городе Курчатове на строительстве Курской АЭС-2 были выявлены две вспышки коронавируса. Как сообщают «Курские известия», об этом на совещании 22 июня заявил замгубернатора Андрей Белостоцкий.

Заражённые были выявлены среди сотрудников подрядной организации. Носителями вируса являются 26 человек, контактировали они, по приблизительным подсчётам, с 200 людьми.

«К одной организации у меня есть вопросы, очень много людей у него работает с нерусскими фамилиями, и как они там появились, я не знаю. Им не было сделано тестирование, в последний раз их тестировали 24 дня назад. Это безобразие!» — заявил Белостоцкий.

Губернатор поручил изолировать людей из очагов заражения, чтобы носители вируса и контактировавшие с ними «не разгуливали по городу». Согласно данным оперативного штаба, по со стоянию на 22 июня в Курчатове и Курчатовском районе было подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом.

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