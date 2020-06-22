Екатеринбург, , 13:54 — REGNUM Участок для проекта «Дом Азербайджана» в Екатеринбурге планируют выбрать уже к 1 сентября 2020 года. Об этом заявил глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский.

Как передаёт «66.ру», руководитель продолжает переговоры со свердловским правительством по вопросу участка. Ранее против строительства апартаментного комплекса выступали жители Пионерского посёлка.

«Если земельные участки, которые предлагают, устраивают, надо выбрать и оформляться», — заявил Шихлинский.

Глава диаспоры допускает разные варианты для строительства дома и добавил, что строить объект нужно «по согласованию», чтобы «не дразнить людей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге выступали против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. В итоге было выбрано новое место, опираясь на результаты общегородского опроса.

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