Тверь, , 13:52 — REGNUM Тверская область присоединилась к Всероссийской минуте молчания в 12:15 22 июня, в День памяти и скорби, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В 12:15 22 июня 79 лет назад прозвучало обращение народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии и о начале войны.

Акция «Свеча памяти» в Твери Пресс-служба правительства Тверской области

«79 лет назад началась Великая Отечественная война. На защиту Родины поднялся весь народ. Мы всегда будем помнить, что Великая Победа добыта мужеством и стойкостью защитников нашей земли, не щадивших сил и жизни для Отечества. Их героизм стал высшим выражением любви и верности Родине, высоких моральных ценностей, которые передаются из поколения в поколение. Поколение победителей всегда будет для нас примером честного и бескорыстного служения России», — обратился к жителям региона губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области 22 июня проходят памятные мероприятия, преимущественно — в онлайн-формате. Так, в 16:00 Тверская академическая областная филармония начнёт трансляцию онлайн-концерта «Великая весна». В программе прозвучат песни военных лет и песни о войне. 22 июня на сайте Вышневолоцкого драматического театра будет доступен к просмотру спектакль «А зори здесь тихие», на сайте Тверского областного академического театра пройдёт показ спектакля «Вечно живые». Тверской театр кукол на своей странице в социальной сети Вконтакте организует видео-трансляцию мультипликационного фильма «Солдатская сказка» по К.Г. Паустовскому.

Виртуальная беседа «Свеча памяти» состоится на сайте Тверского областного Центра детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина. Также культурно-просветительский проект «Пролетарский Рупор» подготовил областной дворец культуры «Пролетарка». Областной Дом народного творчества на официальном сайте в этот день транслирует короткометражные фильмы детских и юношеских любительских видеостудий Верхневолжья в рамках проекта «Пусть всегда будет мир!». В официальных группах в Однокласниках и Вконтакте Карельского национального краеведческого музея Лихославля будет представлен сюжет «Лихославль в годы Великой Отечественной войны», а также проект «Открытка памяти «Тот самый первый день войны».

Акция «Свеча памяти» в Твери Пресс-служба правительства Тверской области

В Твери также состоялась акция «Свеча памяти»: в 3:30 22 июня у Обелиска Победы при соблюдении всех мер санитарной безопасности волонтеры и жители города возложили цветы и зажгли свечи. В знак 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны и в память о погибших красноармейцах на 79 минут над мемориалом зажегся огонь.