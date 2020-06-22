Москва, , 14:12 — REGNUM Российские театры не откроются для зрителей раньше конца сентября, но тогда у людей не будет денег на зрелища. Об этом заявил художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью РИА Новости.

Он отметил, что показ спектаклей ещё не разрешён, хотя репетиции в театре начнут в августе. Ширвиндт предположил, что раньше конца сентября публику в театры не пустят.

«Денег сейчас будет мало у народа, не до театров. Но что будет завтра, никто не знает», — сказал Ширвиндт.

Говоря о «шахматной рассадке» в зале, артист пошутил, что придётся сидеть в четырёх метрах от жены или любовницы. Но если близким родственникам разрешат сидеть рядом, придётся перед началом спектакля у всех проверять документы.

Онлайн-спектакли он назвал «сексом по телефону». В Германии манекенами заполнили трибуны стадиона, но в театре зрители должны смеяться, плакать и аплодировать, добавил Ширвиндт.

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