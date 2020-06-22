Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Из США депортировали обратно на родину 33 гражданина Южной Кореи, пытавшихся незаконно въехать в страну с целью получения работы на строительной площадке южнокорейской компании SK Innovation. Об этом сообщается KBS со ссылкой на представителей Погранично-таможенной службы США и SK Innovation.

Согласно опубликованным данным, граждане Южной Кореи, прибывшие в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта и пытавшиеся устроиться на работу по поддельным документам, были задержаны в середине мая текущего года.

Известно, что сперва сотрудниками Погранично-таможенной службы были задержаны 12 человек, позднее — еще 21 человек, не имевших при себе рабочей визы.

Напомним, что в настоящее время SK Innovation строит два завода по производству аккумуляторов в американском штате Джорджия.

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