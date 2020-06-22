Москва, , 13:47 — REGNUM В мае 2020 года российские дилеры Skoda больше всего реализовали лифтбэков Skoda Rapid. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчётный период в России было приобретено 889 моделей Rapid, что на 66% меньше, чем в прошлом году.

Второе место в мае текущего года заняла модель Skoda Octavia с результатом продаж в 870 единиц. Здесь падение продаж составило 46%. Тройку лидеров замыкает Skoda Kodiaq — 663 единицы проданных авто (-60%).

Четвёртое и пятое места в модельном рейтинге Skoda занимают соответственно модели Karoq (554 ед.) и Skoda Superb (22 ед.).

Всего с января по май текущего года продажи машин бренда Skoda в России снизились почти на 12% к прошлому году, до 25 888 экземпляров.

Напомним, в июне 2020 года на калужском автопредприятии Skoda был изготовлен 200-тысячный лифтбэк Rapid с момента начала его производства в феврале 2014 года.

Читайте также: «Хоккейная» версия Skoda Rapid стала доступна для заказа в РФ