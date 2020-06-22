Нур-Султан, , 13:42 — REGNUM Медики выписали пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали, у которого ранее выявили коронавирус, сообщает 22 июня издание Zakon.kz.

По его словам, врачи диагностировали COVID-19 в тяжелой форме — установлена полисегментарная пневмония. Уали добавил, что пять дней находился в реанимации. После выписки пресс-секретарь останется на карантине дома.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус в Казахстане выявили у главы Туркестана Рашид Аюпов, глава Алма-Атинской области Амандык Баталов, министр здравоохранения Елжан Биртанов, а также бывший президент республики Нурсултан Назарбаев.

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