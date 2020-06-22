Москва, , 13:37 — REGNUM С принятием в России поправок к Конституции отвечать за качество своевременной высококвалифицированный медицинской помощи придётся публичной власти. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия:

«В России произошло революционное событие, когда всех перевели на медицинское страхование. Каждый из нас должен получать высококвалифицированную помощь там, где человеку хочется её получить. На практике же достать направление в федеральный центр, если такая услуга оказывается на месте, пациенту нереально. Мы тоже обеспокоены этой ситуацией.

Получается, к примеру, если Бакулевскому центру выделяют некоторое количество миллионов, то они могут быть потрачены по наплыву людей (у нас 100 тыс человек проходит в поликлинике ежегодно) в течение нескольких дней. И всё. Если мы берём человека без направления не из поликлиники в Москве, то нам страховая компания не проплачивает. В этих поправках записано, что должна быть оказана высококвалифицированная своевременная медицинская помощь на территории всей страны. И за неоказание этой помощи несёт ответственность публичная власть. Потому что это — нарушение Конституции. Публичная власть — это: райсовет, горсовет, сельсовет. Вот в чём заключается ключевой момент. Думаю, что пройдёт ещё некоторое время, прежде чем население это осознает.

Понимаете, есть небольшие населённые пункты — города с населением в несколько тысяч. В стационаре такого города может быть кардиология делает даже не все виды помощи, а пациенту говорят: «Будешь лечиться здесь». Следовательно, он не сможет долечиться, поскольку отсутствуют те виды помощи, которые ему нужны, и пациента будут продолжать лечить лекарствами вместо оказания высокотехнологической помощи. В данном случае речь будет идти о том, что публичная власть нарушает конституционное право гражданина Российской Федерации.

Если ему не оказывают помощь в том объеме, в каком он её должен получить, если в регионе нет такой помощи, то пациент должен быть направлен либо по квоте, либо по ОМС в соответствующие клиники, где высокотехнологичная помощь может быть оказана в полном объеме».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Лео Бокерия, комментируя поправки к Конституции РФ отмечал, что в настоящее время в стране есть незаполненные федеральные центры, а люди не имеют возможность лечиться там.

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