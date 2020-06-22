Москва, , 13:45 — REGNUM Самые популярные в России направления для туристических поездок откроются для жителей страны к началу июля. Об этом сообщила 22 июня журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что с открытием основных туристических направлений можно будет говорить о начале летнего сезона путешествий. Главная задача Ростуризма — сделать отдых для жителей России безопасным и доступным от Калининграда до Владивостока.

Так, с 21 июня обязательная обсервация для приезжающих отменена в Краснодарском крае. Там ослаблен режим эпидемиологического контроля и разрешено перемещаться в пределах региона.

В Сочи из Москвы 22 июня вылетел первый авиарейс. Он открыл летний сезон для российских путешественников, отметил генеральный директор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский.

Управляющий директор туроператора «Библио-Глобус» Ирина Костенко сообщила, что в текущем году путешествия будут дешевле, чем в 2019 году. В конце июня «Россия» и «Библио-Глобус» планируют запустить туристические рейсы на черноморское побережье и в Калининград.