Цхинвал, , 13:37 — REGNUM Готовность военнослужащих к участию в параде Победы проверили в Южной Осетии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

По данным ведомства, для участников парада провели строевой смотр на плацу в военном городке минобороны. На нем была проверена форма одежды, укомплектованность обмундирования и правильность ношения воинских знаков отличия.

Как сообщает пресс-служба, после строевого смотра прошла репетиция парада Победы. Также военнослужащие исполнили гимны Южной Осетии и Российской Федерации.

Стоит отметить, что проведение генеральной репетиции парада Победы в Цхинвале запланировано на 18:00 (совпадает с мск) 22 июня. Военный парад пройдет 24 июня в 11:00

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