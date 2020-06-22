Тегеран, , 13:35 — REGNUM Общее число выявленных на территории Ирана подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на более чем 2,5 тысячи и превысило 207 тысяч. Об этом 22 июня рассказала представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

По данным ведомства, за последние 24 часа было выявлено 2 573 зараженных SARS-CoV-2 и их общее число достигло 207 525.

Также сообщается, что за это же время в стране от COVID-19 умерли 119 человек, в результате чего суммарное количество летальных исходов выросло до 9 742.

При этом указывается, что в настоящее время 166 427 пациентов вылечились в Иране от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный специалист по моделированию Национального института здравоохранения (RIVM) Нидерландов Якко Валлинга заявил, что на территории страны возникновение второй волны коронавирусной инфекции возможно в меньшей степени, однако не исключено в полной мере.