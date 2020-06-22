Томск, , 13:41 — REGNUM Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет совершенно безопасным, если жители региона будут соблюдать меры защиты, сообщил заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев журналистам.

«Я считаю, что проводить голосование безопасно, в случае если мы соблюдаем все требования и нормы … Разве нет требования о наличии маски, средствах защиты рук и соблюдении социальной дистанции? Эти требования есть. Если бы мы соблюдали эти правила в магазинах, маршрутных автобусах, на почте и других различных организациях — ситуация была бы абсолютно другой», — подчеркнул Деев.

Замгубернатора уточнил, что на избирательных участках процесс организуют таким образом, что контакты между людьми будут сведены к минимуму.

Напомним, в Томской области выявлено с начала пандемии коронавируса 1785 случаев заражения. К настоящему моменту выздоровел 791 человек из общего количества заболевших, а 14 человек скончались.