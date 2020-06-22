Брянск, , 13:31 — REGNUM Обвинительный приговор по уголовному делу в отношении второго проректора по учебной работе Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского вынес Советский районный суд Брянска. Женщину признали виновной в получении взятки и на два года лишили права занимать руководящие должности, сообщили 22 июня в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что дважды в 2017 году проректор лично и через посредника получила в общей сложности 220 тысяч рублей. За деньги он гарантировала студенту-заочнику написание выпускной работы, её защиту и получение диплома о высшем образовании.

Виновной назначили штраф в размере два миллиона рублей и на два года лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, в системе образования, связанные с организационно-распорядительными функциями. У проректора также конфисковали 220 тысяч рублей в доход государства.