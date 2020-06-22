Ташкент, , 13:27 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана арестовали мошенника, пообещавшего купить 2 млн медицинских масок в Иране, сообщили 22 июня в следственном департаменте при МВД республики.

По версии следствия, 43-летний мужчина вошел в доверие к своему 32-летнему знакомому и получил от него $15 950, пообещав привезти 2 млн масок из Ирана. Однако злоумышленник не выполнил обещания и потратил средства на собственные нужды.

Напомним, 18 июня в «Центре кибербезопасности» Узбекистана сообщили, что в стране участились случаи мошенничества через поддельные платформы онлайн-казино. Сайты имитируют выигрыш и просят заплатить за вывод денег.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане стали чаще обманывать через платформы онлайн-казино