Москва, , 13:25 — REGNUM Злоупотребление обезболивающими в США сильнее всего подстегнуло уровень смертности, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Доля погибающих от наркотиков в США максимальна в мире, превышая уровень Эстонии и Швеции в 1,8 раза, России и Англии — втрое, Германии — почти вдевятеро, Франции с её мощным и продуманным государственным здравоохранением — более чем в 25 раз, — написал Делягин. — Именно злоупотребление обезболивающими больше всего подстегнуло уровень смертности. На одну смерть от передозировки анальгетиком в 2008 году пришлось 10 случаев госпитализации, 32 вызова скорой помощи, 130 пациентов с болезненной зависимостью от него и 825 человек, использующих его не в медицинских целях».

По мнению Делягина, если бы смертность в США оставалась на уровне 1998 года, до 2013 Америка сберегла бы 96 тыс. чел. А если бы положение дел улучшалось темпами 1978−1998 годов, было бы спасено 488 тысяч жизней — почти столько же, сколько Америке стоила эпидемия СПИДа.

«Но СПИД в США удалось поставить под контроль (количество случаев гибели от этой болезни с 1990 по 2013 год сократилось в пять раз), а эпидемия опиоидной зависимости продолжает нарастать», — убежден Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2020 года американский президент Дональд Трамп заявил, что США и ещё 22 государства в Западном полушарии приступают к операции по борьбе с наркотиками.