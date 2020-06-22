Харьков, Украина, 22 июня 2020, 13:25 — REGNUM В Харькове члены организаций, представляющих участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции, заблокировали здание диспансера радиационной защиты, сообщил 22 июня телеканал «Суспильне».
Участники акции протеста требуют не принимать в больнице людей, заболевших COVID-19. Они уверены, что медицинское учреждение не приспособлено для лечения этой болезни.
Другой участник акции отметил, что здание больницы не соответствует требованиям:
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 681 новый случай заражения коронавирусом. Всего за время пандемии зафиксирован 37 241 случай заражения, скончались 1012, а выздоровели 16 642 человек.
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