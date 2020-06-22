Харьков, Украина, , 13:25 — REGNUM В Харькове члены организаций, представляющих участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции, заблокировали здание диспансера радиационной защиты, сообщил 22 июня телеканал «Суспильне».

Участники акции протеста требуют не принимать в больнице людей, заболевших COVID-19. Они уверены, что медицинское учреждение не приспособлено для лечения этой болезни.

«Чего мы пришли? Защитить свою больницу! Чтобы не пускали сюда посторонних! Чернобыльская больница — значит, чернобыльская», — заявил один из протестующих.

Другой участник акции отметил, что здание больницы не соответствует требованиям:

«У нас в палатах и в целом — обои, многие из вас их своими руками клеили, поэтому вы знаете, что здесь условий, чтобы мыть и дезинфицировать стены, пол паркетный, абсолютно нет».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 681 новый случай заражения коронавирусом. Всего за время пандемии зафиксирован 37 241 случай заражения, скончались 1012, а выздоровели 16 642 человек.

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