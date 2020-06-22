Севастополь, , 13:18 — REGNUM В Севастополе выписали из больницы одного пациента после заражения коронавирусом. Об этом 22 июня ИА REGNUM сообщили в правительстве города-героя.

«Выписан из больницы один человек. Всего в городе с начала пандемии выздоровело 166 граждан», — уточнили в правительстве.

По данным на 20 июня, в Севастополе выздоровели после перенесённого коронавируса 165 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в городе-герое у 207 человек выявили новую коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением находится 1154 человека.

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