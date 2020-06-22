Томск, , 13:13 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим повышенной готовности до 10 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июня в областной администрации.

«Эпидемическая ситуация такова, что мы продляем действующий режим ограничений до 10 июля», — подчеркнул Жвачкин.

По его словам, такие режимы продолжают действовать почти во всех 85 регионах России.

Он отметил, что Томская область находится в двадцатке регионов РФ с наименьшим показателем заболеваемости:

«Но пока угроза окончательно не миновала, мы не можем открыть кафе и рестораны, спортклубы и фитнес-центры, кинотеатры, музеи, библиотеки».

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 22 июня коронавирус выявлен у 1785 человек.

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