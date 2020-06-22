Екатеринбург, , 13:11 — REGNUM В Екатеринбурге прошло возложение цветов к Вечному огню на Широкореченском мемориале. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В церемонии приняли участие городские и региональные власти, а также уральский полпред Николай Цуканов, командующий войсками ЦВО Александр Лапин и представители духовенства вместе с общественниками Свердловской области.

Мероприятие началось с минуты молчания. После этого к Вечному огню возложили цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, 79 лет назад началась Великая Отечественная война. 22 июня отмечается как День памяти и скорби.

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