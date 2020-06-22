Владивосток, , 13:09 — REGNUM 20 июня более 50 граждан Южной Кореи вернулись на родину с Дальнего Востока. Об этом сообщается KBS со ссылкой на представителей генерального консульства Южной Кореи во Владивостоке.

По их словам, самолёт южнокорейской авиакомпании Korean Air, на борту которого находились 58 южнокорейцев и 39 граждан РФ, вылетел из аэропорта Владивостока в 15:10 по местному времени и приземлился в международном аэропорту Инчхон около 15:00 по местному времени.

Известно, что это третий рейс, организованный для эвакуации сограждан с Дальнего Востока. Первый состоялся 14 апреля, второй — 28 мая.

Отмечается, что компания Korean Air также организовала пять эвакуационных рейсов из Москвы.