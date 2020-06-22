Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM Игорь Саитов — выпускник Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств». В 2016 году он стал призером первой Олимпиады Кружкового движения НТИ в индивидуальном зачете по профилю «Автономные транспортные системы».

Игорь Саитов Предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей»

В 2020 году Игорь завоевал золотую медаль Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Он занимается собственными проектами: на военной кафедре участвовал в разработке лазерного тира для отработки навыков стрельбы, есть незаконченные проекты в области машиностроения.

27 июня Игорь примет участие во всероссийском студенческом онлайн-выпускном, который проводят Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и Российский союз ректоров.

О своих успеха и планах Игорь Саитов рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Игорь, в 2016 году Вы стали призером первой Олимпиады НТИ. Как вы решились принять участие в проекте, который проводился впервые?

В том году я случайно увидел информацию об олимпиаде на портале abitu.net. Я учился в Югорском физико-математическом лицее, так что у меня была возможность собрать команду из одногруппников. К тому же при подготовке нам помогали преподаватели лицея. Олимпиада дала интересный и новый опыт реальной работы в команде, практические соревнования для школьников тогда встречались нечасто.

А в 2020 году Вы стали медалистом уже студенческой олимпиады «Я — профессионал». Что вам дает участие в таких соревнованиях?

Опыт соревнований безусловно ценный и полезный — ведь это не просто возможность получить призы, льготы и другие бонусы, но и шанс попробовать себя в деле. С «Я — профессионалом» было тяжело, конечно. Пришлось посидеть и поготовиться на зимних каникулах как следует. Но тем приятнее была победа.

Поступив, Вы переехали из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург — немаленькое расстояние. Как были впечатления?

Я и в Ханты-Мансийск приехал из родного города, так что этот переезд не был для меня первым. Наверное, если бы я учился в школе там же, где родился, было бы сложнее. С другой стороны, в наше время хорошо быть легким на подъем. Многие меняют адрес, поступая в вузы, устраиваясь на перспективную работу. Здорово, что я получил такой опыт еще в школе.

У Вас есть проекты, над которыми вы работали. Собираетесь дорабатывать их или начнете что-то новое?

Мне очень интересно что-то придумывать, конструировать разные устройства — например, у меня есть наработки драйвера для бесколлекторного двигателя и колесной платформы. Но с доведением до конца зачастую возникают проблемы. Сейчас планирую защитить диплом и попробовать уделить им время, довести до ума.

Если говорить о прогнозах, каким Вы видите развитие современного машиностроения?

Я все-таки не эксперт в области машиностроения, чтобы делать такие глобальные и подробные прогнозы. Но мне кажется, перспективным направлением будут аддитивные технологии — то есть изготовление изделий на основе компьютерной 3D-модели. Они уже очень активно применяются и в машиностроении, и в строительстве, и даже в медицине; это одни из самых востребованных технологий в современном мире. И этот список будет расти — не зря уже и в школах открываются курсы по 3D-моделированию и 3D-печати. Второе направление развития, которое я вижу, — все более масштабное внедрение робототехники во всех индустриях.

Расскажите о своих планах на ближайшие несколько лет. Собираетесь в магистратуру или будете работать?

Я собираюсь поступить в магистратуру и совмещать ее с работой. Мне нравится иметь возможность быстро применять новые знания на практике, чтобы скорее их освоить.