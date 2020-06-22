Кызыл, , 12:59 — REGNUM В столице Тувы Кызыле с начала прошлого года ликвидировали 11,1 тыс. кубометров стихийно выброшенных отходов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, участки также будут очищены.

В борьбе со стихийными свалками чиновники попросили помощи местных жителей. Очевидцы могут сообщать о фактах выброса мусора в отдел надзора минприроды. Чтобы нарушитель наверняка получил наказание, на видео или фото должен быть запечатлён момент выноса.

«Нужно отметить, что ежегодно на уборку стихийных свалок из городского бюджета выделяются немалые средства. С начала 2019 года по настоящее время на эти цели выделено 2 450 194 рубля. А ведь эти деньги можно было бы направить на благоустройство города», — отметили в мэрии.

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