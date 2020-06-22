Элиста, , 12:57 — REGNUM Всероссийская акция «Свеча Памяти», посвященная 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялась в Элисте 22 июня, сообщили в пресс-службе главы республики. У мемориала Вечный огонь зажгли свечи и возложили цветы глава Калмыкии Бату Хасиков, председатель правительства РК Юрий Зайцев, председатель Элистинского городского собрания Николай Орзаев, глава администрации Элисты Дмитрий Трапезников.

«Наш долг — помнить подвиг наших предков. Воспитывать подрастающее поколение в духе уважения к истории страны, гордости за нее. Наша святая обязанность — уважать и защищать память о солдатах, о тружениках тыла, которые ковали эту победу», — сказал в своём выступлении Бату Хасиков.

После зажжения свечей глава региона добавил, что это — символ вечной благодарности нынешнего поколения поколению победителей за мирную жизнь.

22 июня 1941 года гитлеровская Германия совершила вероломное нападение на СССР — в 04:00 фашистские самолёты начали бомбардировки мирно спящих советских городов. Каждый год в России 22 июня, в День памяти и скорби, вспоминают павших защитников Родины.