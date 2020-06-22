Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Компания «Делимобиль» возобновляет работу своего парка каршеринга в Санкт-Петербурге в связи с разрешением Смольного на возобновление деятельности по краткосрочной аренде автомобилей с 22 июня.

Как заявили в компании, перезапуск каршеринга происходит с расширением автопарка для обеспечения соблюдения социальной дистанции.

«Мы приняли решение расширить парк делимобилей в Санкт-Петербурге и Ленобласти на 86%. Это позволит сократить время нахождения ближайшего автомобиля до 3−5 минут», — отметили в «Делимобиле».

Там заверяют, что все автомобили ежесуточно проходят усиленные меры дезинфекции и обработки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Напомним, что в сфере каршеринга в Петербурге работает не менее пяти различных компаний.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге с понедельника, 22 июня возобновляется работа каршеринга и предприятий санаторно-курортного отдыха.