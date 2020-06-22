Москва, , 12:54 — REGNUM Что бы ни говорил Андрей Клишас, считаю, что то, как была построена работа по внесению поправок в Конституцию, — это всё была большая ошибка. Ельцинскую конституцию надо было переписывать в принципе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 22 июня.

«Вместо этого пошли по пути внесения многочисленных мелких поправок, которые, как мне думается, мало изменят положение в стране. Характерная черта нынешней ситуации — падение уровня доверия народа к власти. Процесс внесения поправок этот уровень, по моим наблюдениям, не повысил, а понизил.

Взглянем на поправку, связанную с президентскими сроками. Нам говорят, что побудительным мотивом в данном случае стало то, что современная политическая система нашей страны «очень персонифицирована»; мол, если Путин уйдет, все, сделанное им, будет переделано.

Но люди-то как раз и хотят изменений, причём реальных кардинальных изменений. И они понимают, что с нынешними верхами изменений в их пользу не будет. Что они и дальше будут жить с зарплатами в 30−40 и пенсиями, в лучшем случае, в 15 тыс. рублей, с деградирующими системами здравоохранения и образования, со скукоживающимся малым и средним бизнесом…

Что уровень общей культуры в стране будет и дальше падать, а градус антикоммунизма и антисоветизма — расти.

Нам говорят, что, чтобы система заработала, некий «политический класс», — чиновники, парламентарии, крупные политики, члены правительства — «должен перестать думать о трансфере». Вот, мол, перестанут они о нём думать, и сразу будут думать о стране. Да нет же, проблема не в том, что они о «трансфере» думают, а в том, что они в принципе не думают о реальных нуждах людей.

Надо не создавать для них ментально благоприятные условия, а менять их. Но их набрала и поставила на их места система, созданная Владимиром Путиным. Как же его сохранение у власти ещё на неопределённый срок может вселить в народ какую-то уверенность? Уверенность в чём?

Голосование по поправкам не делает политическую систему нашей страны более устойчивой — скорее, наоборот. Но теперь уже ничего не изменить, всё запущено, остаётся дождаться результатов. Впрочем, с учётом того, как имеется в виду проводить голосование и считать голоса, доверия к этим результатам у многих граждан России тоже не будет», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, поправка в Конституцию, позволяющая президенту РФ Владимиру Путину вновь выдвигаться на пост главы государства, нужна для отвлечения чиновников от рассуждений о трансфере власти, заявил сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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