Москва, , 12:52 — REGNUM В Мещанском суде Москвы прокуратура запросила от 6 до 4 лет лишения свободы для фигурантов дела «Седьмой студии», сообщает 22 июня «Коммерсантъ».

«Обвинение просит признать Серберенникова, Малобродского, Итина и Апфельбаум виновными. Серебренникову — — 6 лет. Малобродскому — — 5 лет. Апфельбаум и Итину — — 4 года», — говорится в сообщении.

Обвинение также скорректировало сумму ущерба с 133 млн 237 тыс. рублей до 128 млн 974 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирилл Серебренников и администрация «Седьмой студии» обвиняются в хищении государственных средств, выделенных на проект «Платформа». По версии следствия, в период с 2011—2014 годы Кириллом Серебренниковым, Алексеем Малобродским, Юрием Итиным и Софьей Апфельбаум было похищено 129 миллиона рублей.